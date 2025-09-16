В России ожидают поток китайских женихов после введения безвизового режима
Депутат Журова: китайцы поедут за невестами в РФ при введении безвизового режима
После введения Россией безвизового режима для Китая, стоит ожидать потока китайских женихов, которые будут искать невест среди россиянок. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Напомним, безвизовый режим для граждан России, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Москва планирует сделать то же самое.
«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — заявила Журова в разговоре с «Газетой.Ru».
Она также не исключила, что Китай может стать для россиян популярным направлением для туризма и заменить Турцию и Египет. По словам депутата, в КНР несколько климатических зон, поэтому можно отдыхать не только на море, но и на горнолыжных курортах.
Тем временем RT со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip пишет, что спрос на перелёты в Китай среди россиян в сентябре увеличился на 63%.
«В августе страна находилась на четвёртом месте среди всех заграничных направлений с долей 5,6%, сейчас же Китай поднялся на вторую строчку рейтинга», —говорится в материале.
Самыми востребованными стали Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Санья и Харбин. Также в сентябре на 25% увеличилось количество забронированных отелей.