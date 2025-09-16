В России ожидают поток китайских женихов после введения безвизового режима

16 сентября 2025, 16:04

Депутат Журова: китайцы поедут за невестами в РФ при введении безвизового режима

Фото: iStock/gmast3r

После введения Россией безвизового режима для Китая, стоит ожидать потока китайских женихов, которые будут искать невест среди россиянок. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





Напомним, безвизовый режим для граждан России, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Москва планирует сделать то же самое.





«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — заявила Журова в разговоре с «Газетой.Ru».

«В августе страна находилась на четвёртом месте среди всех заграничных направлений с долей 5,6%, сейчас же Китай поднялся на вторую строчку рейтинга», —говорится в материале.