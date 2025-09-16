Юрист Соловьев объяснил, можно ли получить компенсацию за неудобства в поезде
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как пассажиры могут защитить свои права при возникновении проблем во время поездки на поезде.
В беседе с «Татар-информ» он отметил, что при выявлении неисправного кондиционера, грязи в вагоне или сломанного оборудования, необходимо немедленно задокументировать эти недостатки с помощью фото и видео. Соловьев советует обратиться к проводнику или начальнику поезда с просьбой исправить ситуацию или составить акт о проблемах. Также стоит записать данные свидетелей, которые могут подтвердить неприятные обстоятельства. Эти действия помогут при подаче претензии или иска.
По его словам, после поездки необходимо направить в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) претензию с требованием выплатить компенсацию за некачественные услуги и причиненные неудобства. Если ответ не удовлетворит, можно подготовить исковое заявление в суд. Юрист также напомнил, что у пассажиров есть право на компенсацию морального вреда. Соловьев подчеркнул, что услуги РЖД должны соответствовать договору и обязательным требованиям.
Читайте также: