Минтруд предложил сократить перечень запрещённых для женщин профессий

Фото: iStock/shironosov
Минтруд России предложил сократить перечень работ, на которых запрещено задействовать женщин. Соответствующий проект опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что женщинам хотят разрешить управлять самоходными машинами на открытых горных работах, трудиться на поверхности действующих и строящихся шахт, рудников и резервов, осуществлять работы по обогащению, агломерации и брикетированию.
Документ был подготовлен по предложению «Деловой России» с учётом предложений общественных организаций, отраслевых объединений и рекомендаций профильных специалистов.
Замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко подчеркнул, что внедрение новых технологий и активное развитие производственных процессов исключают оказание вредного влияния на организм женщины в указанных выше сферах.
Читайте также:
Минтруд представил предварительный производственный календарь на 2025 год
Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью
Минтруд предложил расширение списка профессий для альтернативной службы
Документ был подготовлен по предложению «Деловой России» с учётом предложений общественных организаций, отраслевых объединений и рекомендаций профильных специалистов.
Замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко подчеркнул, что внедрение новых технологий и активное развитие производственных процессов исключают оказание вредного влияния на организм женщины в указанных выше сферах.
Читайте также:
Минтруд представил предварительный производственный календарь на 2025 год
Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью
Минтруд предложил расширение списка профессий для альтернативной службы
Анастасия Чинкова