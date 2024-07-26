Минтруд представил предварительный производственный календарь на 2025 год

Фото: Минтруд РФ
Министерство труда и социальной защиты России представило предварительный календарь переноса выходных дней в 2025 году.
Согласно документу, россияне будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней в следующем году.
Новогодние праздники продлятся восемь дней. Однако, поскольку предшествующие им дни с 29 по 31 декабря являются выходными, праздники продлятся до 11 дней – с 29 декабря этого года по 8 января следующего. Выходные дни, совпадающие с нерабочими 4 и 5 января, переносятся на 2 мая (пятница) и 31 декабря (среда) 2025 года.
Поскольку День защитника отечества 23 февраля в следующем году выпадет на воскресенье, выходной перенесут на 8 мая (четверг). Такая же ситуация и с Международным женским днём 8 марта, который выпадет на субботу. Выходной будет перенесён на 13 июня (пятница).
Майские праздники начнутся после трёхдневной рабочей недели и будут длиться с 1 (четверг) по 4 мая (воскресенье). После этого россияне отработают три дня, и с 8 по 11 мая вновь уйдут на праздники. На один из этих дней выпадет празднование Дня Победы 9 мая.
В июне праздники начнутся с 12 июня, со Дня России, и продлятся четыре дня, до 15 июня.
Кроме того, нерабочими будут 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства.
Перед новогодними каникулами 2026 года будет один выходной – 31 декабря (среда). 29 и 30 декабря будут рабочими.
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Новогодние праздники продлятся восемь дней. Однако, поскольку предшествующие им дни с 29 по 31 декабря являются выходными, праздники продлятся до 11 дней – с 29 декабря этого года по 8 января следующего. Выходные дни, совпадающие с нерабочими 4 и 5 января, переносятся на 2 мая (пятница) и 31 декабря (среда) 2025 года.
Поскольку День защитника отечества 23 февраля в следующем году выпадет на воскресенье, выходной перенесут на 8 мая (четверг). Такая же ситуация и с Международным женским днём 8 марта, который выпадет на субботу. Выходной будет перенесён на 13 июня (пятница).
Майские праздники начнутся после трёхдневной рабочей недели и будут длиться с 1 (четверг) по 4 мая (воскресенье). После этого россияне отработают три дня, и с 8 по 11 мая вновь уйдут на праздники. На один из этих дней выпадет празднование Дня Победы 9 мая.
В июне праздники начнутся с 12 июня, со Дня России, и продлятся четыре дня, до 15 июня.
Кроме того, нерабочими будут 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства.
Перед новогодними каникулами 2026 года будет один выходной – 31 декабря (среда). 29 и 30 декабря будут рабочими.
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Анастасия Чинкова