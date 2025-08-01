Минтруд предложил запретить нанимать мигрантов в сферу услуг без знания русского

01 августа 2025, 17:26

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Введение запрета на наём мигрантов в сферу услуг без знания русского языка предложил Минтруд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.





Отмечены такие услуги, как: медперсонал, продавцы и водители. Уточняется, что инициатива затронет иностранных работников из визовых стран: Турции, Индии и Китая.



