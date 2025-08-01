Минтруд предложил запретить нанимать мигрантов в сферу услуг без знания русского
Введение запрета на наём мигрантов в сферу услуг без знания русского языка предложил Минтруд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечены такие услуги, как: медперсонал, продавцы и водители. Уточняется, что инициатива затронет иностранных работников из визовых стран: Турции, Индии и Китая.
«Предлагается ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами РФ», — сказано в заявлении Минтруда.В министерстве добавили, что квотирование позволит закрепить работника за работодателем. В результате квалифицированные иностранные работники, которые въезжают по рабочей визе, трудятся там, куда их пригласили и оформили под них квоты.