«В хозяйстве пригодятся»: слоны могут повлиять на развитие туризма в Петербурге и дать ему импульс

01 августа 2025, 15:17

Слоны могут повлиять на развитие туризма в Петербурге и дать ему импульс

Фото: istockphoto/Gayan Pushpakumara

Слоны могут повлиять на развитие туризма в Петербурге и дать ему импульс. Об этом пишет портал «Петербургский дневник» со ссылкой на эксперта по туризму Ольгу Классен и урбаниста Олега Лукьянова.





Последний убежден, что для любого города важны рекреации, помогающие людям отвлечься от работы и дома. Одним из таких мест он считает зоопарк.





«В некоторых городах зоопарки являются главными точками притяжения как для местных жителей, так и для туристов», — соглашается с ним Ольга Классен.



«В хозяйстве пригодятся», — пошутил глава государства.