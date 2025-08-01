«В хозяйстве пригодятся»: слоны могут повлиять на развитие туризма в Петербурге и дать ему импульс
Слоны могут повлиять на развитие туризма в Петербурге и дать ему импульс
Слоны могут повлиять на развитие туризма в Петербурге и дать ему импульс. Об этом пишет портал «Петербургский дневник» со ссылкой на эксперта по туризму Ольгу Классен и урбаниста Олега Лукьянова.
Последний убежден, что для любого города важны рекреации, помогающие людям отвлечься от работы и дома. Одним из таких мест он считает зоопарк.
«В некоторых городах зоопарки являются главными точками притяжения как для местных жителей, так и для туристов», — соглашается с ним Ольга Классен.Она считает, что слоны из Лаоса могут стать «настоящим даром». Перед этим стало известно, что президент Лаоса и выпускник Педагогического университета им. Герцена Тхонглун Сисулит хочет подарить Северной столице двух слонов. Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на инициативу.
«В хозяйстве пригодятся», — пошутил глава государства.