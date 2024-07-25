На День России в 2025 году выходные продлятся четыре дня

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В следующем году День России будет праздноваться с 12 по 15 июня, и россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.
«Правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней, которые совпадают с праздничными. В июне у граждан будет возможность отдохнуть четыре дня подряд», — заявил министр труда Антон Котяков.
В сообщении также указано, что дни отдыха будут перенесены: 23 февраля (воскресенье) — на 8 мая (четверг), 8 марта (суббота) — на 13 июня (пятница) и 1 ноября (суббота) — на 3 ноября (понедельник).
Согласно информации министерства, в России будут следующие выходные дни: с 22 по 23 февраля — на День защитника Отечества, с 8 по 9 марта — на Международный женский день, со 2 по 4 ноября — на День народного единства.
В пресс-службе напомнили, что согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются: 1–8 января — новогодние каникулы и Рождество Христово, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.
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В пресс-службе напомнили, что согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются: 1–8 января — новогодние каникулы и Рождество Христово, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.
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