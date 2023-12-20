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Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот

20 декабря 2023, 04:20
Фото: iStock/Iryna Imago

Фото: iStock/Iryna Imago

Юрист Вадим Виноградов заявил, что пенсионеры, трудящиеся в качестве самозанятых, могут лишиться ряда льгот. Об этом пишет «Прайм».
Он пояснил, что, во-первых, речь идёт об индексации пенсии — так как самозанятые приравниваются к неработающим, их пенсия индексируется в том же объёме в установленные законом сроки, но только в том случае, если самозанятый не платит взносы на соцстрахование и ему не начисляется трудовой стаж.

В противном случае, самозанятый пенсионер приравнивается к работающему, добавил Виноградов.


«Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — цитирует агентство слова собеседника.

Кроме того, могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого лимит доходов должен быть превышен, заключил юрист.

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Carlsberg передал Украине помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива
20 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/nayneung1

Пивоваренный концерн Carlsberg передал Украине гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. Об этом в социальных сетях сообщили волонтёры.
Известно о том, что общая стоимость указанной продукции составила порядка 49 тысяч гривен. При этом сведения о том, каким образом Киев должен задействовать пиво, не приводятся.

В украинском Львове массово пропадает гуманитарная помощь, поставляемая западными странами для Украины, всплывающая затем на местном рынке и в маленьких магазинах. Об этом написало ранее польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Чаще всего пропадают, как отмечают журналисты, одежда, предметы гигиены и продукты. При этом суммы могут быть по-настоящему большими. Так, например, летом нынешнего года во Львове пропал товар из США на сумму в один миллион долларов.

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#гуманитарная помощь
#украина
#пиво
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Новая власть лишит аргентинских протестующих социальной поддержки
Buenos Aires Times: Участников уличных протестов в Аргентине лишат пособий
20 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/Kachura_Oleg

В Аргентине начнут лишать социальных пособий участников уличных акций протеста. О такой мере объявила министр человеческого капитала нового правительства страны Сандра Петтовелло, которую цитирует издание Buenos Aires Times.
По ее словам, власти начнут «проверять все организации, реализующие социальные планы», чтобы устранить ненужных посредников. После этого будут отменены любые так называемые «справки о присутствии», выдаваемые аргентинскими общественными организациями.

«Протестовать — это право, но также у людей есть право на свободное передвижение. Единственные, кого коснутся меры, так это тех, кто выйдет на марш и перекроет улицу», — подчеркнула министр.

Ещё ранее другая представительница нового правительства страны — министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов. По ее словам, участники акций должны находиться на тротуарах, а не перекрывать движение.

Как отмечает издание, сейчас в Аргентине достаточно много программ социального обеспечения граждан, по некоторым из которых деньги приходят сразу на банковский счет получателя или продуктовую карточку. Потому новые методы могут стать для жителей страны вполне ощутимыми.

Напомним, что новый глава латиноамериканского государства Хавьер Милей планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу Аргентины. В настоящее время страна находится в затяжном экономическом кризисе. Это привело к тому, что национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%.

Милей поставил целью резко сократить расходы госсектора, провести ряд налоговых реформ и масштабную приватизацию, снять большую часть ограничений на внешнюю торговлю, отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара и многое другое.

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#пособия
#протесты
#аргентина
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Шойгу: Число контрактников ВС РФ до конца 2024 году увеличат до 745 тыс. человек
20 декабря 2023, 02:23

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегия Минобороны России заявил, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек. Соответствующая трансляция велась в Телеграм-канале «Кремль. Новости».
Шойгу отметил, что в 2024 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей.

Как сообщал министр ранее, Минобороны с 1 декабря начало наращивание численности российской армии.

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Патриарх Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых ради их преображения
20 декабря 2023, 01:47

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых, так как молитва поспособствует их нравственному преображению. Соответствующее обращение патриарха к духовенству и верующим РПЦ, приуроченное ко дню памяти Николая Чудотворца, доступно на сайте Московского патриархата.
Патриарх Кирилл отметил, что в детстве многие осужденные не получили родительской любви и достойного воспитания.

«Посему наш долг — проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям», — сказал священнослужитель.

По мнению патриарха, когда заключенные почувствуют силу молитвы за них, то вдохновятся на нравственное преображение. Глава РПЦ отметил, что во всех московских СИЗО и тюрьмах действуют православные храмы.

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Депутатам заплатят за бензин, только если они пересядут на российские машины
20 декабря 2023, 01:32

Фото: iStock/Wirestock

Российским депутатам с 1 января 2024 года перестанут оплачивать бензин за счёт бюджетов всех уровней, если они не пересядут на машины либо отечественного производства, либо те иностранные марки, которые были рекомендованы Минпромторгом РФ. Об этом газете «Известия» сообщили источники в нижней палате
Если чиновники не согласятся использовать предложенные авто, им придется оплачивать топливо за свой счет. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что властей всех регионов уже уведомили об этом.

В предложенном списке машины LADA, УАЗ, AURUS, Москвич, Evolute и Haval.

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#автомобили
#бензин
#депутаты
#госдума
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«Калашников» выполнил госзаказ 2023 года по поставкам дронов-камикадзе «КУБ»
20 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/aapsky

«Калашников» выполнил годовой гособоронзаказ по поставкам дронов-камикадзе «КУБ». Все отгрузки в рамках контрактов завершены, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу концерна.
Отмечается, что «КУБ» отлично зарекомендовал себя в ходе СВО на Украине.

«В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн «Калашников» начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника», — заявили в пресс-службе.

По словам президента «Калашникова» Алана Лушникова, за последние месяцы объём производства дронов «КУБ» удалось увеличить более чем в два раза.

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#поставки
#сво
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#россия
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День ФСБ: история, дата и традиции праздника
20 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/irene_rebrova

20 декабря в России ежегодно отмечается День сотрудников ФСБ. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник, историю возникновения службы и о том, какие задачи стоят перед защитниками национальной безопасности страны.

День ФСБ России: история праздника


20 декабря 1917 года был издан декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Именно эта организация стала прообразом современной федеральной службы безопасности. Праздник не был официальным и носил название – День чекиста.

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С 3 апреля 1995 года торжество получило официальный статус и стало носить название – День ФСБ России. Соответствующий указ подписал президент страны Борис Ельцин.


День ФСБ: история службы


Первые органы госбезопасности появились еще во времена Петра I. Специальная служба называлась Приказом тайных дел. Однако наиболее приближенная к нынешней ФСБ служба возникла лишь в 1917 году. Всероссийская чрезвычайная комиссия несколько раз реорганизовывалась и была переименована.

В 1992 году орган госбезопасности стал называться Государственным политическим управлением, а в 1934 году возник знаменитый НКВД — Наркомат внутренних дел.Следующее изменение произошло в 1943 году, НКВД стал министерством МГБ. В 1954 году стал существовать объединенный комитет государственной безопасности – КГБ.

В 1991 году КГБ не стало, а ФСБ, которая стала его аналогом, начала существовать с 1993 года.


День ФСБ: традиции праздника


20 декабря все защитники национальной безопасности принимают поздравления с профессиональным праздником. В честь сотрудников ведомства проводятся концерты, торжественные собрания. Лучшим представителям профессии вручаются награды, медали, благодарственные письма, присваиваются специальные звания.

Традиционно в День ФСБ России проводится торжественный вечер в Кремле. Сотрудников спецслужб поздравляют культурные деятели, творческие коллективы, представители власти. Также на праздничной церемонии присутствует президент России.
В день торжества принято чтить погибших за Родину бойцов и поздравлять ветеранов ФСБ.

Концерты, посвященные работникам ФСБ проходят не только в российской столице, но и регионах.

День сотрудника ФСБ: как поздравлять, что подарить


Отмечают профессиональный праздник сотрудники ФСБ в кругу своих сослуживцев, близких и коллег. 20 декабря проводятся корпоративы, на которых звучат патриотические песни, обмываются присвоенные звания, озвучиваются теплые пожелания. Поздравить сотрудника ФСБ можно кожаным портфелем, портупеей, обложкой на удостоверение, именной фляжкой, ручкой с гравировкой, часами, ежедневником в переплете и т.д.

В Донецке ФСБ задержала главу «Железных дорог Донбасса»
В Донецке ФСБ задержала главу «Железных дорог Донбасса»


Какие функции выполняют сотрудники ФСБ


Ведомство состоит из нескольких подразделений, служб и управлений. Сотрудники ФСБ занимаются охраной государственной границы, ведут расследования, следят за информационной безопасностью, проводят предварительное дознание. Кроме того, сотрудники ведомства пресекают террористические акты, выявляют преступления против высокопоставленных лиц государства на стадии подготовки, занимаются разведкой, борьбой с контрабандой и т.д.

Структура ФСБ является военизированной и деятельность многих подразделений ведомства остается засекреченной.

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#история
#праздник
#медали
#фсб
#борис ельцин
#россия
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Путин поручил организовать мониторинг видеоигр на соответствие законам РФ
19 декабря 2023, 23:14

Фото: iStock/MG_54

Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ, сообщается на сайте Кремля.
Российскому правительству поручено до 30 апреля 2024 года подготовить комплекс мер, направленных «на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием, и контроля за соответствием такой информации законодательству Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В списке поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта также идет речь о поддержке и развитии рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, привлечении инвестиций в их разработку, повышении конкурентоспособности российских разработчиков. Правительству также необходимо разработать меры, направленные на классификацию видеоигр — с учетом способа их распространения, формата их использования и содержащейся в них информации.

Наконец, необходимо организовать постоянный мониторинг и учет финансовых операций, связанных с использованием в рунете видеоигр, «обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам».

Владимир Путин видит большое будущее у отечественной игровой индустрии, так как многие россияне увлекаются видеоиграми, это прибыльный бизнес.

«Этим увлекается примерно 60% граждан Российской Федерации свыше 18 или 16 лет — это много, и мы входим в пятерку стран по количеству играющих в мире", — констатировал российский лидер на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Telegram-канале сообщил, что в России могут заблокировать компьютерную игру World of Tanks из-за сообщений о сборе денег для помощи Украине. По словам Горелкина, игру могут заблокировать согласно принятому Госдумой законопроекту об информационных ресурсах, которые оказывают помощь стороне противника во время конфликта. Как только закон вступит в силу, Генпрокуратура может выступить с предложением о блокировке игры на территории России, заключил депутат.

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#видео
#игры
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В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных
19 декабря 2023, 22:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в уходящем году построили и модернизировали 48 котельных. Такие данные привёл министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
«В целом мы построили либо модернизировали в этом году 48 источников теплоснабжения – котельных. Также в текущем году поменяли более 50 км тепловых сетей. Помимо этого, выполнено около 10% работ от запланированного в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы», – сказал Самарин, выступая в эфире телеканала «360».
По словам министра, на реализацию программы направлено около 23 млрд рублей. Она предполагает более 200 различных мероприятий.

Самарин добавил, что власти Московской области рассчитывают до конца года подписать два концессионных соглашения по системам теплоснабжения и горячего водоснабжения в Дмитрове и Лобне. Ранее в регионе заключили концессионные соглашения суммарно на 100 млрд рублей.

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#александр самарин
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#теплотрасса
#московская область
#подмосковье
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