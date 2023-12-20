Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот

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Юрист Вадим Виноградов заявил, что пенсионеры, трудящиеся в качестве самозанятых, могут лишиться ряда льгот. Об этом пишет «Прайм».
Он пояснил, что, во-первых, речь идёт об индексации пенсии — так как самозанятые приравниваются к неработающим, их пенсия индексируется в том же объёме в установленные законом сроки, но только в том случае, если самозанятый не платит взносы на соцстрахование и ему не начисляется трудовой стаж.
В противном случае, самозанятый пенсионер приравнивается к работающему, добавил Виноградов.
Кроме того, могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого лимит доходов должен быть превышен, заключил юрист.
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В противном случае, самозанятый пенсионер приравнивается к работающему, добавил Виноградов.
«Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — цитирует агентство слова собеседника.
Кроме того, могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого лимит доходов должен быть превышен, заключил юрист.
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Диана Аванесян