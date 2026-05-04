Минтруд России напомнил россиянам о сроках перечисления отпускных
Минтруд России напомнил россиянам о сроках перечисления отпускных. Деньги должны поступить на счет не позже чем за три календарных дня до начала отдыха, а день перевода в расчет не входит. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство пояснило, что при совпадении даты выплаты с выходным или праздником работодатель переводит сумму заранее. Для этого подходит последний рабочий день перед нерабочим периодом. Отправить отпускные можно и раньше. К примеру, работодатель вправе перечислить их вместе с зарплатой. Главное условие одно: сотрудник должен получить средства не позднее установленного срока.
Рассчитать примерный размер отпускных легко: разделить зарплату на 29,3 — это среднее количество дней в месяце — и умножить на количество дней отпуска.
