04 мая 2026, 10:30

Минтруд: отпускные должны выплачиваться минимум за три дня до начала отдыха

Минтруд России напомнил россиянам о сроках перечисления отпускных. Деньги должны поступить на счет не позже чем за три календарных дня до начала отдыха, а день перевода в расчет не входит. Об этом пишет РИА Новости.