Россияне стали употреблять меньше алкоголя на курортах Антальи
Владелец гостиницы в Анталье Бильгинер Мехмет Уста заявил, что туристы из России стали реже заказывать алкоголь во время отдыха в Турции. Он отметил, что гости внимательнее следят за расходами и чаще отказываются от лишних трат. Об этом пишет РИА Новости.
Отельер связал перемены с ростом цен на поездки. При тарифах без «все включено» люди стараются экономить внутри отеля. Семейных туристов на курортах стало больше, и они чаще выбирают спокойный формат отпуска. Вместо коктейлей многие оплачивают спа, экскурсии и активный досуг. Бильгинер добавил, что гости чаще берут знакомые напитки и проявляют интерес к здоровому образу жизни.
Турция — прекрасная страна с национальным колоритом и своим характером. Местные курорты предлагают огромное разнообразие лучших пляжей, шикарных пейзажей и высококлассного сервиса.
