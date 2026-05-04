Дилеры раскрыли способ выбрать авто из КНР
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин посоветовал перед покупкой машины из КНР изучать мнения владельцев в китайском сегменте интернета. По его словам, нейросети быстро находят нужные публикации и переводят их на русский. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт отметил, что в Китае регулярно изучают спрос и каждый год публикуют рейтинги надежности. Покупатель найдет эти материалы в открытом доступе и сможет опереться не на рекламу, а на реальный опыт водителей. Подщеколдин добавил, что знание языка не нужно. Достаточно задать запрос ИИ и получить подборку отзывов с переводом.
Глава ассоциации считает, что модели, популярные у китайских автомобилистов, заинтересуют и российских водителей. Он напомнил, что автопром КНР растет очень быстро и активно использует европейские технологии.
