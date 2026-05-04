В Эстонии раскупают туры к границе ради Дня Победы в Ивангороде
Жители Эстонии активно бронируют поездки в Нарву на 9 Мая, чтобы с набережной увидеть праздник в российском Ивангороде. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Цена экскурсии стартует от 80 евро, или примерно от 7 тысяч рублей. Программа включает просмотр концерта с берега, визиты к советским памятникам и поездки по местам ожесточённых боёв времён Великой Отечественной войны. Организаторы говорят, что День Победы «прочно вошёл в гены» жителей востока страны. Из-за этого интерес к таким маршрутам резко вырос.
Запросы идут и из Латвии. Жители соседней республики просят запустить отдельные автобусы в Нарву, чтобы увидеть праздничную программу в Ленобласти. При этом турфирмы напоминают, что 9 Мая в Эстонии считают Днём Европы. Туристы собираются принять участие и в местных памятных акциях. Официально праздник в республике не отмечают. Несмотря на это, каждый год сотни людей выходят к воде в Нарве и смотрят концерт на российском берегу.
