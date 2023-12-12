Минтруд выступает против найма граждан, которые уехали из России

Фото: istockphoto/Elena Dijour
В России выступили против найма на работу сотрудников-релокантов.
Об этом, ссылаясь на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова, пишут «Известия».
По словам Мыльникова, заключение трудового договора о дистанционной работе с работников для трудовой деятельности за пределами страны «не допускается».
В Минтруде объясняют данную рекомендацию тем, что сотрудничество с «заграничными удаленщиками» способно привести к проблемам, которые коснутся уплаты налогов, страховых взносов и обеспечении безопасности работников.
В пресс-службе Минтруда «Известиям» рассказали, что права и обязанности персонала и работодателей в рамках трудовых отношений в полной мере возможно обеспечивать только в пределах РФ.
За рубежом по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, есть отличия и в условиях социального и медицинского страхования сотрудников.
Однако с релокантами можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), напомнили в Минтруде.
Ранее сообщалось, что около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион».
Читайте также:
Клишас назвал бессмысленной дискуссию о запрете релокантам возвращаться в Россию
«Известия»: 40% релокантов вернулись в Россию
В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица
По словам Мыльникова, заключение трудового договора о дистанционной работе с работников для трудовой деятельности за пределами страны «не допускается».
В пресс-службе Минтруда «Известиям» рассказали, что права и обязанности персонала и работодателей в рамках трудовых отношений в полной мере возможно обеспечивать только в пределах РФ.
За рубежом по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, есть отличия и в условиях социального и медицинского страхования сотрудников.
Однако с релокантами можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), напомнили в Минтруде.
Ранее сообщалось, что около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион».
Читайте также:
Клишас назвал бессмысленной дискуссию о запрете релокантам возвращаться в Россию
«Известия»: 40% релокантов вернулись в Россию
В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица
Мария Фирсова