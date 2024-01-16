Минтруд заявил о возможной индексации выплат некоторым россиянам с 1 февраля

Средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. Ранее об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле», — сообщил Гусев.





Местные жители рассказали, что слышали в небе над городом не менее 15 взрывов. По словам очевидцев, грохот был такой, что дребезжали стекла в окнах. В частности, взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. Предварительно, после прилета неизвестного боеприпаса, пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице.