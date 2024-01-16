Минтруд заявил о возможной индексации выплат некоторым россиянам с 1 февраля

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Министерством труда и социальной защиты РФ разработало проект в рамках которого госвыплаты с 1 февраля 2024 года могут быть проиндексированы на 7,4%. Соответствующий документ доступен на российском портале правовых актов.
Помимо этого, меры предусматриваются согласно ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».
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Диана Аванесян