Названы самые популярные в Подмосковье направления создания предпрофессиональных классов

27 августа 2025, 18:55

Названа топ-3 направлений создания предпрофессиональных классов в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В новом учебном году все 10-е и 11-е классы в школах Подмосковья станут предпрофессиональными – экономическими, инженерными, IT и другими. Старшеклассники будут углублённо изучать два предмета, а внеурочные занятия для них будут проводить преподаватели вузов. Сейчас уже 59 университетов подписали соглашение с образовательными организациями региона. Среди них – Московский педагогический Государственный университет, Московский физико-технический институт, Сеченовский университет и другие.





Плюсы нововведения этого года «Радио 1» перечислил заместитель директора Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, доцент кафедры Экономической теории и менеджмента Максим Николаев.

«Предпрофессиональные классы были созданы в Московской области в прошедшем учебном году и уже показали свою эффективность. Здесь очень много плюсов и интересов – интересы школы в получении мотивированных и знающих учеников, интересы вузов в мотивированных абитуриентах и, конечно, интересы бизнес-сообщества, индустриальных партнёров, работодателей. Они пересекаются в пользу наших детей. Это самое главное из того, что дают предпрофессиональные классы. И одним из участников этого проекта, этой большой работы является МПГУ. Мы сопровождаем в Подмосковье предпринимательские и психолого-педагогические классы, работаем с другими классами по запросам образовательных организаций», – отметил Николаев.

«Таких классов в Московской области созданы сотни. Сейчас лидирует направление предпринимательских классов, незначительно отстаёт направление инженерных. Оно сильно выросло по сравнению с прошлым годом. Здесь образовательные организации провели большую работу с учениками. Далее следуют IT -классы. Вот первая тройка – предпринимательские, инженерные и IT-классы. Ну и, конечно, психолого-педагогические», – перечислил Максим Николаев.