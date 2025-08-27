Названы самые популярные в Подмосковье направления создания предпрофессиональных классов
В новом учебном году все 10-е и 11-е классы в школах Подмосковья станут предпрофессиональными – экономическими, инженерными, IT и другими. Старшеклассники будут углублённо изучать два предмета, а внеурочные занятия для них будут проводить преподаватели вузов. Сейчас уже 59 университетов подписали соглашение с образовательными организациями региона. Среди них – Московский педагогический Государственный университет, Московский физико-технический институт, Сеченовский университет и другие.
Плюсы нововведения этого года «Радио 1» перечислил заместитель директора Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, доцент кафедры Экономической теории и менеджмента Максим Николаев.
«Предпрофессиональные классы были созданы в Московской области в прошедшем учебном году и уже показали свою эффективность. Здесь очень много плюсов и интересов – интересы школы в получении мотивированных и знающих учеников, интересы вузов в мотивированных абитуриентах и, конечно, интересы бизнес-сообщества, индустриальных партнёров, работодателей. Они пересекаются в пользу наших детей. Это самое главное из того, что дают предпрофессиональные классы. И одним из участников этого проекта, этой большой работы является МПГУ. Мы сопровождаем в Подмосковье предпринимательские и психолого-педагогические классы, работаем с другими классами по запросам образовательных организаций», – отметил Николаев.По его словам, детям предложено много вариантов выбора траектории обучения. Есть медицинские классы, агроклассы. Если говорить об инженерных классах, то в них ещё выделяются аэрокосмические. Преподаватель также назвал самые популярные в Подмосковье направления создания предпрофессиональных классов.
«Таких классов в Московской области созданы сотни. Сейчас лидирует направление предпринимательских классов, незначительно отстаёт направление инженерных. Оно сильно выросло по сравнению с прошлым годом. Здесь образовательные организации провели большую работу с учениками. Далее следуют IT -классы. Вот первая тройка – предпринимательские, инженерные и IT-классы. Ну и, конечно, психолого-педагогические», – перечислил Максим Николаев.Он добавил, что выбирать, в какой пойти класс, будут сами ученики. При этом будут учитываться не только их склонности, но и подготовка. Например, для поступления в инженерный класс необходимо будет показать хорошие результаты в девятом классе по математике и другим естественнонаучным дисциплинам.