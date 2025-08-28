Жителей Подмосковья пригласили на просветительский курс об управлении страной

28 августа 2025, 10:48

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Образовательно-просветительский курс, посвящённый организации ключевых управленческих процессов в России, стартовал в рамках конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия —страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Прослушать курс приглашаются учителя, преподаватели и студенты из разных российских регионов, включая Московскую область. В курс входят лекции политологов, филологов и других экспертов.





«В рамках трека «Государство» все участники смогут в удобной форме изучить 25 онлайн-лекций и интервью от пятнадцати экспертов. Это поможет понять внутренние механизмы государства и необходимые законы для работы учителей», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.