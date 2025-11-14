Минцифры дополнило «белый список» сайтов
Список доступных во время ограничения работы мобильного интернета сайтов, так называемый «белый список» дополнен сайтами госорганов и СМИ. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
На втором этапе в список добавлены ресурсы, такие как сайты Государственной думы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генеральной прокуратуры, региональных правительств, «Почты России», Альфа-банка, системы цифровой маркировки товаров «Честный знак» и нескольких СМИ. Также в перечень вошли сайты РЖД, туристический портал Туту.ру, навигатор 2ГИС, служба такси «Максим» и сервис прогноза погоды Gismeteo.
Все эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений, как сообщили в министерстве. Операторы мобильной связи уже произвели необходимые настройки.
В Минцифры напомнили, что на первом этапе в «белый список» были включены социальные сети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы и личные кабинеты операторов связи. Доступ также предоставлен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования и сайтам президента и правительства России.
