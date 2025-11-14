Водители такси Подмосковья получают круглосуточную поддержку ИИ-робота

14 ноября 2025, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области теперь работает новый голосовой помощник, который круглосуточно консультирует водителей такси по вопросам контрольно-надзорной деятельности. Система обрабатывает входящие звонки и быстро разъясняет более 200 типовых вопросов, связанных с работой, сообщили в подмосковном Минтрансе.





Новая система может принимать сразу несколько звонков. Это разгрузит специалистов и позволит сэкономить более 17 500 рабочих часов в год, направив сотрудников на решение сложных и нестандартных обращений.





«Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта. Сейчас в его базе знаний хранятся ответы на более чем 200 вопросов, а сам робот способен самостоятельно обучаться. Минтранс совместно с Госстройнадзором постоянно совершенствуют возможности голосового помощника, добавляя новые вопросы и ответы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.