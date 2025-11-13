В России впервые подали в суд на оператора из-за качества мобильного интернета
Житель Волгограда обратился в Краснооктябрьский районный суд с исковым заявлением к компании «ВымпелКом» (оператор «Билайн») из-за систематических проблем с работой мобильного интернета, на которые жалуются многие горожане. Об этом пишет РИА Новости.
Истец выступает не только от себя, но и от имени своего несовершеннолетнего сына. В заявлении он просит обеспечить стабильную работу мобильного интернета в соответствии с условиями договоров, заключённых с «ВымпелКом», а также выплатить каждому из заявителей компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.
По данным объединённой пресс‑службы судов общей юрисдикции региона, иск принят к рассмотрению. В «Билайне» признали, что клиенты испытывают неудобства из‑за ограничений мобильного интернета. При этом в компании подчеркнули, что ситуация сложилась не по их инициативе. Представители оператора пообещали внимательно изучить аргументы истца и подготовить обоснованный ответ.
