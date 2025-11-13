В России впервые подали в суд на оператора из-за качества мобильного интернета

13 ноября 2025, 01:38

Волгоградец подал в суд на оператора из‑за перебоев с мобильным интернетом

Фото: istockphoto / dikushin

Житель Волгограда обратился в Краснооктябрьский районный суд с исковым заявлением к компании «ВымпелКом» (оператор «Билайн») из-за систематических проблем с работой мобильного интернета, на которые жалуются многие горожане. Об этом пишет РИА Новости.