Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

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Для россиян Google ограничил создание новых аккаунтов. Об этом проинформировали в Минцифры, пишет РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых российским пользователям. Отмечается, что СМС-подтверждение в качестве второго фактора авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока продолжает работать, однако нет уверенности в том, что эта возможность останется доступной.
Министерство советует пользователям сервисов Google сделать резервные копии своих данных и рассмотреть переход на альтернативные методы двухфакторной аутентификации или использование отечественных платформ.
В сентябре некоторые пользователи Google столкнулись с проблемой регистрации аккаунта с использованием российских номеров телефонов. Однако у других пользователей процесс проходил без сбоев.
При попытке подтвердить номер система выдавала сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте позже». Код верификации не приходил.
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Министерство советует пользователям сервисов Google сделать резервные копии своих данных и рассмотреть переход на альтернативные методы двухфакторной аутентификации или использование отечественных платформ.
В сентябре некоторые пользователи Google столкнулись с проблемой регистрации аккаунта с использованием российских номеров телефонов. Однако у других пользователей процесс проходил без сбоев.
При попытке подтвердить номер система выдавала сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте позже». Код верификации не приходил.
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Дарья Осипова