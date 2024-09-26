SHAMAN объявил о разводе с женой

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Популярный исполнитель признался, что они очень занятые люди, и из-за такого загруженного графика работы у них не осталось времени на нормальную личную жизнь.
Дронов подчеркнул, что развод – это их совместное решение. Между супругами не было никакого конфликта, поэтому они остаются в хороших отношениях.
Добавим, что Елена Мартынова является топ-менеджером компании «МегаФон», заместителем гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании. Их брак с Дроновым продлился семь лет.
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Дронов подчеркнул, что развод – это их совместное решение. Между супругами не было никакого конфликта, поэтому они остаются в хороших отношениях.
Добавим, что Елена Мартынова является топ-менеджером компании «МегаФон», заместителем гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании. Их брак с Дроновым продлился семь лет.
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Анастасия Чинкова