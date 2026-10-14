В Минцифры Татарстана предупредили об опасности публикации фото детей

14 октября 2026, 16:11

Мошенники могут создавать дипфейки для шантажа несовершеннолетних

Фото: istockphoto / ArisSu

Фотографии детей, опубликованные в открытом доступе, могут использовать мошенники для шантажа и травли. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной интернет-мошенничеству, рассказал начальник отдела информационной безопасности Минцифры Татарстана Ленар Бадыков.