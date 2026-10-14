Достижения.рф

В Минцифры Татарстана предупредили об опасности публикации фото детей

Мошенники могут создавать дипфейки для шантажа несовершеннолетних
Фото: istockphoto / ArisSu

Фотографии детей, опубликованные в открытом доступе, могут использовать мошенники для шантажа и травли. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной интернет-мошенничеству, рассказал начальник отдела информационной безопасности Минцифры Татарстана Ленар Бадыков.



По его словам, злоумышленники могут использовать нейросети для создания дипфейков с изображениями несовершеннолетних. Например, они способны сгенерировать видео, на котором ребенок якобы курит, а затем угрожать распространить запись.

Бадыков отметил, что таким способом мошенники могут принуждать детей к опасным действиям, в том числе к поджогам объектов инфраструктуры и другим действиям террористической направленности.

Еще одна угроза связана с травлей со стороны сверстников. Как пояснил представитель Минцифры, родители могут публиковать фотографии, которые кажутся им безобидными или забавными, однако другие дети способны использовать эти снимки для буллинга.

В связи с этим Бадыков призвал родителей ограничить публикацию фотографий детей в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

Дайана Хусинова

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