В Минцифры Татарстана предупредили об опасности публикации фото детей
Фотографии детей, опубликованные в открытом доступе, могут использовать мошенники для шантажа и травли. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной интернет-мошенничеству, рассказал начальник отдела информационной безопасности Минцифры Татарстана Ленар Бадыков.
По его словам, злоумышленники могут использовать нейросети для создания дипфейков с изображениями несовершеннолетних. Например, они способны сгенерировать видео, на котором ребенок якобы курит, а затем угрожать распространить запись.
Бадыков отметил, что таким способом мошенники могут принуждать детей к опасным действиям, в том числе к поджогам объектов инфраструктуры и другим действиям террористической направленности.
Еще одна угроза связана с травлей со стороны сверстников. Как пояснил представитель Минцифры, родители могут публиковать фотографии, которые кажутся им безобидными или забавными, однако другие дети способны использовать эти снимки для буллинга.
В связи с этим Бадыков призвал родителей ограничить публикацию фотографий детей в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.
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