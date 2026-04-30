Минцифры приглашает регионы к участию в Международной премии #МЫВМЕСТЕ
Международная премия #МЫВМЕСТЕ реализуемая по поручению президента РФ, выявляет и поддерживает лидеров социально значимых инициатив, которые помогают населению и повышают качество жизни как в России, так и за рубежом. Награждение победителей традиционно проводит Владимир Владимирович Путин.
Организаторы расширили список возможных участников. Соискателями премии в 2026 году могут стать граждане старше 14 лет, некоммерческие и благотворительные организации, коммерческие структуры, представители медиаиндустрии, субъекты РФ и муниципальные образования, внедряющие программы развития волонтерства и гражданских инициатив.
В этом сезоне национальный трек включает четыре ключевые категории — «Личность» — для физических лиц и руководителей НКО (определяется три победителя в регионе), «НКО и проекты» — среди номинаций: «Герои нашего времени» (поддержка участников СВО и их семей, жителей новых регионов), «Код милосердия», «Поколение добра» (для участников 14–17 лет), «Устойчивое будущее», «Страна возможностей», «Компании» — для крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, «Территория» — для муниципальных образований и субъектов РФ с лучшими программами поддержки НКО и добровольчества.
Помимо этого, в рамках международного трека #WEARETOGETHER иностранные юрлица и граждане могут побороться за победу в номинациях «Код милосердия» и «Устойчивое будущее». За пять лет участие в международном треке приняли 147 стран.
Прием заявок продлится до 24 мая. Подать их можно на официальном сайте: премия.мывместе.рф. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в декабре 2026 года в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Финалисты и лауреаты премии смогут рассчитывать на годовую образовательную программу; информационную поддержку своих проектов на федеральных каналах и через наружную рекламу; возможность стать номинантами государственных наград «За благодеяние» и «За наставничество»; статус «Партнер национальных проектов»; для участников 14-17 лет — участие в тематических сменах федеральных детских центров.
Читайте также: