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В России пройдет HR-премия для госсектора «В кадре»

Фото: istockphoto / insta_photos

Фото: istockphoto / insta_photos

Правительство Москвы объявляет о проведении HR-премии для госсектора «В кадре» и приглашает к участию органы исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственные организации, сообщает пресс-служба заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
Участие в премии предоставляет возможность заявить о достижениях региона в области работы с кадрами, а также получить оценку от экспертов и признание в HR-сообществе.

Участники смогут представить проекты, направленные на привлечение и удержание специалистов, улучшение благополучия сотрудников, мотивацию работать на благо граждан и борьбу с кадровым дефицитом. Оценка будет учитывать пользу для людей и команд, а не бюджет или масштаб организации.

Победителей ждут денежные призы и упоминания в крупных российских СМИ. Прием заявок стартует 27 февраля и продлится до 11 июля 2025 года.

Участие в премии бесплатное. Церемония награждения состоится в октябре 2025 года в Москве.

Подробности можно найти на официальном сайте.

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«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи
05 марта 2025, 12:45

Фото: istockphoto / Tippapatt

С 10 января 2025 года АНО Центр развития инновационных технологий «ИТПланета» совместно с российскими компаниями и ВУЗами запустила новый сезон национальных и международных инициатив в сфере информационных и инновационных технологий, сообщает пресс-служба администрации президента Российской Федерации.
В рамках программы пройдут:

  • международная олимпиада «IT-Планета 2025» – XVI практико-ориентированные соревнования для выявления и поддержки талантливой молодёжи в IT-сфере;
  • «Неограниченные возможности 2025» — командная разработка инновационных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ;
  • кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 — конкурс по созданию технологических решений в области физической культуры и спорта;
  • олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2025» — соревнования в сфере цифровизации социальных и технологических пространств.
Ожидается участие более 30 тысяч человек из России, стран СНГ и других государств. Конкурсная программа соответствует национальной цели «Технологическое лидерство» и охватывает ключевые направления IT-индустрии, включая программирование, робототехнику, искусственный интеллект и информационную безопасность.

Все инициативы являются бесплатными, а их основная аудитория — студенты, молодые преподаватели и дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 35 лет.

В этом году также планируется запуск дополнительных социальных инициатив, направленных на профессиональное развитие и самореализацию молодёжи.

Соревнования проходят на платформе Braim.

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#развитие
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в информационном проекте по ВОВ
05 марта 2025, 12:41

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Dorozhkina

Международный проект «80 лет нашей Великой Победе» запустили в феврале российский и белорусский Молодёжные парламенты, принять участие в проекте приглашаются жители Республики Беларусь и всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба Молодёжного парламента при Госдуме РФ.
«Проект «80 лет нашей Великой Победе» представляет из себя Telegram-канал, в котором ежедневно публикуются новостные сводки с фронтов Великой Отечественной войны — с 80-го дня до Победы до 9 мая. В анале публикуются также различные исторические справки и письма участников войны», — говорится в сообщении.
Прислать материалы для публикации в рамках проекта могут все желающие. Информация принимается в онлайн-формате по ссылке.

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В нтернет энциклопедии «РУВИКИ» появился раздел о детской безопасности в интернете
05 марта 2025, 09:47

Фото: пресс-служба интернет энциклопедии «РУВИКИ»

В российской интернет-энциклопедии РУВИКИ появился новый раздел, посвящённый детской безопасности. Он создан совместно с экспертами Альянса по защите детей в цифровой среде и включает материалы об интернет-угрозах и правилах осознанного поведения в сети, сообщает пресс-служба интернет энциклопедии «РУВИКИ».
«Мы благодарны Альянсу по защите детей в цифровой среде за возможность делиться экспертными знаниями о принципах безопасного поведения детей и подростков в сети. Проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности», — сказал генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

Эксперты Альянса займутся верификацией информации о безопасном цифровом пространстве в России, что обеспечит её доступность и достоверность для широкой аудитории. Уже опубликованы первые проверенные статьи, в которых рассматриваются темы интернет-мошенничества, даркнета, онлайн-груминга, кибербуллинга, овершеринга, тёмных паттернов, а также интернет и игровой зависимости.

«Современные дети и подростки проводят в интернете значительную часть своей жизни, и наша задача — сделать это пространство максимально безопасным. Сотрудничество с РУВИКИ позволит не только распространять проверенные знания о цифровых угрозах, но и формировать культуру осознанного и ответственного поведения в сети», — подчеркнула председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Проект РУВИКИ был представлен на РИФ-2023. Платформа объединяет профессионалов и обычных пользователей, а эксперты выступают гарантами достоверности опубликованных материалов. Основные принципы энциклопедии — удобство, открытость, нейтральность и точность информации.

Альянс по защите детей в цифровой среде — ведущий российский центр компетенций в сфере детской цифровой безопасности. Он был создан 1 сентября 2021 года при участии Президента России. Его цель — формирование безопасной онлайн-среды для детей и подростков.

В число основателей организации вошли крупнейшие технологические, цифровые и медиакомпании России, включая «билайн», VK, «Газпром-Медиа Холдинг», «Лабораторию Касперского», «МегаФон», МТС, «Национальную Медиа Группу», «Ростелеком» и «Яндекс».

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Эммануилу Виторгану грозит тромбоэмболия, инфаркт и инсульт
05 марта 2025, 09:37

Эммануил Виторган (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Врачи предупредили Эммануила Виторгана о повышенном риске тромбоэмболии, инфаркта и инсульта, порекомендовав ему отказаться от жирного, спиртного и сигарет, пишет Mash.
По данным издания, медики диагностировали у 85-летнего Виторгана изменения печени, поджелудочной железы и селезёнки. Теперь ему нельзя есть жирную пищу, пить алкоголь и курить, чтобы не нагружать печень и поджелудочную.

В случае нарушения запретов у актера может развиться инфаркт, инсульт и тромбоэмболия лёгочной артерии с летальным исходом.

Кроме того, Виторган должен постоянно принимать лекарства, способствующие более медленному свёртыванию крови и препятствующие образованию тромбов.

3 марта народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце в культурном центре на Остоженке, ему вызвали скорую помощь.

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#артист
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День Тимофея Весновея 6 марта: что нужно делать, чтобы избежать проблем и привлечь удачу и благополучие в дом, народные приметы
05 марта 2025, 09:02

Фото: iStock/Kirill_Savenko

В народном календаре 6 марта — «Тимофей Весновей» или «Весняк». В этот день зима окончательно уступает свои позиции. Ветер становится более тёплым, почки набухают, в кленовых и берёзовых деревьях начинается сокодвижение. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».


История праздника


Гора Олимп в Греции (Фото: iStock/dinosmichail)

В VIII веке в трудные времена гонений на святые иконы жил преподобный Тимофей, известный своим строгим подвижничеством и духовным совершенством. Он родился в Италии и с ранней юности посвятил себя монашеской жизни в монастыре «Символы» возле горы Олимп.

Духовным наставником Тимофея был архимандрит Феоктист, который также был наставником преподобного Платона — исповедника Студийского. Преподобный Тимофей провёл жизнь в строгом воздержании и непрестанной молитве под руководством игумена.

Много лет Тимофей скитался по пустыням и жил отшельником, достигая высокого духовного совершенства. По преданию, он получил от Бога дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов.
Преподобный Тимофей был одним из самых ревностных защитников святых икон. Его вера и стойкость перед лицом гонений сделали его примером для многих христиан того времени.

Однако император-иконоборец Константин Копроним решил наказать Тимофея за его веру. По его повелению преподобный был сослан в Тавриду, на место нынешней Балаклавы. Там он продолжал свою подвижническую жизнь, укрепляя веру местных христиан. Преподобный Тимофей достиг глубокой старости и скончался, оставив после себя пример непоколебимой веры и преданности Богу.

Приметы дня


Фото: iStock/Martina F

  • По Тимофею весну смотрели: какой Тимофей – такова и весна.
  • Снегопады и метели в этот день обманчивы – через несколько дней наступит долгожданное тепло.
  • Почки на деревьях виднеются — к сильному потеплению.
  • Сухой воздух — весна будет теплой и быстро пройдет.
  • Возвращение пернатых к сроку сулит богатый урожай зерновых.

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Что можно делать в Тимофеев день


Фото: iStock/Jeffengeloutdoors.com

  1. В день Тимофея Весновея можно провести обряд очищения и обновления. Для этого нужно избавиться от ненужных вещей, которые могут привлекать негативную энергию. Также нужно распахивать двери, чтобы впустить в дом удачу и благополучие.
  2. Важно завершить все начатые дела и проекты, чтобы избежать проблем и потерь в будущем. Это поможет избавиться от незавершённых вопросов, которые могут мешать развитию и успеху.
  3. День Тимофея благоприятен для новых начинаний и планирования. Можно приступать к новым проектам, начатое в этот день обещает успех и процветание.
  4. Женщинам можно порадовать себя новыми украшениями и аксессуарами, а также обновить гардероб. Это привлечёт положительные изменения и потраченное окупиться с удвоенной силой.
  5. В ночь на Весновея стоит обратить внимание на сновидения, которые могут оказаться вещими.


Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Peerayot

  • Пересадка комнатных растений не рекомендуется, так как существует риск, что цветы не приживутся и погибнут.
  • Употребление алкоголя в этот день считается неблагоприятным, так как это может привести к долгой потере ясности ума.
  • Ссоры и конфликты не приветствуются, поскольку они могут стать причиной длительной вражды, которая разорвет семейные связи.
  • Предоставление денег в долг также не рекомендуется, так как их возврат может быть затруднительным или вовсе не осуществимым.

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