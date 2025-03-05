В России пройдет HR-премия для госсектора «В кадре»

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Правительство Москвы объявляет о проведении HR-премии для госсектора «В кадре» и приглашает к участию органы исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственные организации, сообщает пресс-служба заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
Участие в премии предоставляет возможность заявить о достижениях региона в области работы с кадрами, а также получить оценку от экспертов и признание в HR-сообществе.
Участники смогут представить проекты, направленные на привлечение и удержание специалистов, улучшение благополучия сотрудников, мотивацию работать на благо граждан и борьбу с кадровым дефицитом. Оценка будет учитывать пользу для людей и команд, а не бюджет или масштаб организации.
Победителей ждут денежные призы и упоминания в крупных российских СМИ. Прием заявок стартует 27 февраля и продлится до 11 июля 2025 года.
Участие в премии бесплатное. Церемония награждения состоится в октябре 2025 года в Москве.
Подробности можно найти на официальном сайте.
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Участники смогут представить проекты, направленные на привлечение и удержание специалистов, улучшение благополучия сотрудников, мотивацию работать на благо граждан и борьбу с кадровым дефицитом. Оценка будет учитывать пользу для людей и команд, а не бюджет или масштаб организации.
Победителей ждут денежные призы и упоминания в крупных российских СМИ. Прием заявок стартует 27 февраля и продлится до 11 июля 2025 года.
Участие в премии бесплатное. Церемония награждения состоится в октябре 2025 года в Москве.
Подробности можно найти на официальном сайте.
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Дайана Хусинова