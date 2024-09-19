Минцифры рассказало о возможных утечках на сайте электронных повесток

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Министерство цифрового развития Российской Федерации опровергло слухи о возможной уязвимости на сайте реестра электронных повесток.
Как сообщается в пресс-релизе Минцифры, данные пользователей портала «Госуслуги» остаются под надежной защитой, и информации о каких-либо утечках или проблемах с безопасностью не поступало.
В ведомстве подчеркнули, что сообщения о предполагаемой уязвимости, которая якобы могла бы предоставить доступ к личной информации граждан, не соответствуют действительности.
В настоящее время Реестр повесток функционирует в тестовом режиме в нескольких регионах России, включая Рязанскую и Сахалинскую области, а также Республику Марий Эл. Сайт позволяет пользователям получать выписки из реестра повесток и уточнять дату, время и место явки.
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В ведомстве подчеркнули, что сообщения о предполагаемой уязвимости, которая якобы могла бы предоставить доступ к личной информации граждан, не соответствуют действительности.
«На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через "Госуслуги" на всех ресурсах работает корректно», — отмечается в пресс-релизе.Кроме того, Минцифры сообщило, что идентифицировать пользователей "Госуслуг" по их ID-номеру невозможно. Портал использует многоуровневую защиту данных, включая ряд взаимодополняющих мер, чтобы обеспечить безопасность и защиту от взломов.
В настоящее время Реестр повесток функционирует в тестовом режиме в нескольких регионах России, включая Рязанскую и Сахалинскую области, а также Республику Марий Эл. Сайт позволяет пользователям получать выписки из реестра повесток и уточнять дату, время и место явки.
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Елена Перлова