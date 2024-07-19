Боец СВО, могилу которого раскопали на Кубани, мобилизовался по липовой повестке

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Военный Александр Ерин, тело которого достали из могилы в Красноском крае и перезахоронили в родком посёлке в Тамбовской области, ушёл на фронт по липовой повестке. Об этом супруга бойца рассказала в беседе с агентством «Регнум».
Женщина рассказала, что после объявления частичной мобилизации супруг принёс ей повестку, заявив, что его призвали. Бумага выглядела вполне правдоподобно, однако позднее выяснилось, что никакой повестки ему не отправляли, а на СВО он прошёл добровольцем.
После отбытия по месту службы Ерин регулярно созванивался с супругой. Последний телефонный разговор состоялся 18 июля 2023 года. В этот день мужчина скончался. Жена искала его целый год и лишь в июле узнала, что мужа похоронили в Краснодарском крае.
После этого тело мужчины эксгумировали и перезахоронили на родине в Тамбовской области.
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После отбытия по месту службы Ерин регулярно созванивался с супругой. Последний телефонный разговор состоялся 18 июля 2023 года. В этот день мужчина скончался. Жена искала его целый год и лишь в июле узнала, что мужа похоронили в Краснодарском крае.
После этого тело мужчины эксгумировали и перезахоронили на родине в Тамбовской области.
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Анастасия Чинкова