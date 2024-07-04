В осенний призыв 2024 большинство призывников получат бумажные повестки

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Бумажные повестки останутся в большинстве регионов в осенний призыв 2024 года
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании палаты парламента.
В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учёта. В этом реестре будут храниться данные о гражданах, которые подлежат воинскому учёту. Среди этих данных: личные и паспортные сведения, СНИЛС и ИНН, информация о гражданстве (в том числе о наличии иностранного гражданства), адрес места жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.
Важно отметить, что в реестре не будет содержаться информация, которая является государственной или охраняемой законом тайной.
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«Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом, то есть использование бумажных повесток, оно останется в подавляющем большинстве субъектов. Осенью заработает и реестр воинского учёта», — отметил Картаполов в ходе рассмотрения законопроекта о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета.
В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учёта. В этом реестре будут храниться данные о гражданах, которые подлежат воинскому учёту. Среди этих данных: личные и паспортные сведения, СНИЛС и ИНН, информация о гражданстве (в том числе о наличии иностранного гражданства), адрес места жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.
Важно отметить, что в реестре не будет содержаться информация, которая является государственной или охраняемой законом тайной.
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Мира Полтева