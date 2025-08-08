Минцифры РФ подготовило схему доступа к мобильному интернету при ограничениях
Минцифры России представило новую техническую схему, которая позволит гражданам сохранять доступ к ключевым онлайн-сервисам даже в условиях ограничений мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы министерства Максута Шадаева, произнесенные им в кулуарах конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.
Министр пояснил, что в «белый список» попадут популярные сервисы, включая маркетплейсы, службы доставки и такси.
«Отдельно мы договорились, что всё, что касается сетей M2M (межмашинного взаимодействия), будет выделено отдельно, чтобы не отключались банкоматы, платёжные терминалы и другие важные устройства», – заверил Шадаев.Кроме того, чиновник добавил, что иностранные SIM-карты, попадающие на территорию России, по умолчанию будут ограничены в доступе к мобильному интернету на пять часов.