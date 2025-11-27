Россиянка узнала о смерти мужа через «Госуслуги», хотя его два месяца искала полиция

27 ноября 2025, 17:45

В Подмосковье женщина узнала о смерти мужа через «Госуслуги»

Фото: iStock/Oleksandr Todorov

Жительница Подмосковья Екатерина Лепеса узнала о смерти мужа через «Госуслуги», увидев на странице двухлетней дочери извещение о пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает РЕН ТВ.