Россиянка узнала о смерти мужа через «Госуслуги», хотя его два месяца искала полиция
Жительница Подмосковья Екатерина Лепеса узнала о смерти мужа через «Госуслуги», увидев на странице двухлетней дочери извещение о пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как оказалось, супруг Евгений пропал два месяца назад. Всё это время он находился в морге — при том что полиция объявила его в розыск и продолжала поиски.
Екатерина уверяет, что официального уведомления семья не получала: если бы она случайно не зашла на сайт, мужа похоронили бы как неопознанного, хотя при нём был паспорт. Евгений исчез 18 сентября, вскоре после того как отправил жене сообщение с признанием в любви. Камеры метро зафиксировали, как он вышел на улицу, после чего след оборвался. В справке указана причина смерти — «отравление метадоном», однако Екатерина категорически не верит в эту версию.
Ответов от полиции нет. В морге говорят, что уведомлять родственников должны правоохранители. Теперь женщина намерена нанять адвоката и добиваться расследования.
