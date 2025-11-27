Россиянам рассказали о новой схеме мошенников в преддверии Нового года
Эксперт Кирюшкин: мошенники обманывают россиян под предлогом уплаты налогов
Мошенники могут создавать каналы и другие площадки, замаскированные под ресурсы налоговых органов. Об этом рассказал руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.
Он не исключил, что мошенники будут распространять вредоносный контент в Telegram с целью кражи аккаунта и денег россиян.
«Мы фиксируем создание аккаунтов, чатов и каналов в Telegram, так или иначе связанных с налоговой тематикой. Большая часть из них маскируется под официальные ресурсы налоговых органов: новостные каналы или боты обратной связи. Чтобы обезопасить себя, пользователям рекомендуется проверять подлинность ресурса на официальных сайтах налоговых органов», — предупредил Кирюшкин в разговоре с «Известиями».
Он уточнил, что злоумышленники под конец года любят использовать сценарий «у вас неоплаченный налог», «ошибка с декларацией», «начисление штрафа за неуплату налога» и подобное. Они запугивают жертву, не давая ей времени на обдумывание, и пытаются заполучить СМС-код.
Специалист призвал прекращать подобные разговоры и самостоятельно уточнять информацию на официальном ресурсе.
Тем временем в России появился очередной способ обмана, когда мошенники рассылают фальшивые сообщения якобы от службы поддержки портала «Госуслуги». Об этом сообщил RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
«В таких сообщениях указывают номер, который мошенники выдают за официальный контакт поддержки. После рассылки аферисты могут позвонить сами, убеждая жертву срочно сменить пароль и назвать им код восстановления, используя различные предлоги», — отметил Воронин.
Эксперт предупредил, что мошенники часто знают личные данные потенциальной жертвы, вплоть до ИНН, СНИЛС и паспортных данных, поэтому люди им верят. В случае получения кода киберпреступники получают доступ к аккаунту на портале. Служба поддержки «Госуслуг» никогда не звонит и не отправляет сообщения пользователям, заключил Воронин.