Россиянам рассказали о новой схеме мошенников в преддверии Нового года

27 ноября 2025, 23:14

Эксперт Кирюшкин: мошенники обманывают россиян под предлогом уплаты налогов

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники могут создавать каналы и другие площадки, замаскированные под ресурсы налоговых органов. Об этом рассказал руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.





Он не исключил, что мошенники будут распространять вредоносный контент в Telegram с целью кражи аккаунта и денег россиян.





«Мы фиксируем создание аккаунтов, чатов и каналов в Telegram, так или иначе связанных с налоговой тематикой. Большая часть из них маскируется под официальные ресурсы налоговых органов: новостные каналы или боты обратной связи. Чтобы обезопасить себя, пользователям рекомендуется проверять подлинность ресурса на официальных сайтах налоговых органов», — предупредил Кирюшкин в разговоре с «Известиями».

«В таких сообщениях указывают номер, который мошенники выдают за официальный контакт поддержки. После рассылки аферисты могут позвонить сами, убеждая жертву срочно сменить пароль и назвать им код восстановления, используя различные предлоги», — отметил Воронин.