В Кузбассе жители обнаружили на Госуслугах фиктивные визиты к врачам и диагнозы

25 ноября 2025, 18:23

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Жители Кемеровской области пожаловались на появление в личных кабинетах на Госуслугах записей о несуществующих визитах к врачам. В документах отражаются осмотры, диагнозы и рекомендации, которых на самом деле не было.





Как рассказала жительница Осинников Елена (имя изменено) в беседе с Осторожно Media, она получила уведомление о якобы проведённом приёме в городской больнице с диагнозом COVID-19 — при том что в медучреждение она не обращалась. В документе были указаны обследования и обширный список рекомендаций — от диеты и физических нагрузок до разъяснений признаков инфаркта и инсульта.



Женщина подала жалобу через Госуслуги — её обращение приняла администрация правительства Кузбасса. Также она направила запрос в официальные сообщения больницы, где пообещали предоставить ответ после проверки данных.



