В Кузбассе жители обнаружили на Госуслугах фиктивные визиты к врачам и диагнозы
Жители Кемеровской области пожаловались на появление в личных кабинетах на Госуслугах записей о несуществующих визитах к врачам. В документах отражаются осмотры, диагнозы и рекомендации, которых на самом деле не было.
Как рассказала жительница Осинников Елена (имя изменено) в беседе с Осторожно Media, она получила уведомление о якобы проведённом приёме в городской больнице с диагнозом COVID-19 — при том что в медучреждение она не обращалась. В документе были указаны обследования и обширный список рекомендаций — от диеты и физических нагрузок до разъяснений признаков инфаркта и инсульта.
Женщина подала жалобу через Госуслуги — её обращение приняла администрация правительства Кузбасса. Также она направила запрос в официальные сообщения больницы, где пообещали предоставить ответ после проверки данных.
С аналогичной ситуацией столкнулась ещё одна жительница Осинников. В её электронной медкарте значились тяжёлые диагнозы — «инфаркт миокарда» и «ишемическая болезнь сердца», — а также госпитализация, которой, по её словам, не было.
Местные жители требуют от региональных властей и руководства больницы объяснить происхождение фиктивных записей и провести проверку корректности электронных медицинских карт. Они также хотят выяснить, кто и на каком основании вносит данные о визитах, которых пациенты не совершали.