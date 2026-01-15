В США пара сыграла свадьбу своей мечты после 70 лет брака

15 января 2026, 16:27

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

В американском городе Хопуэлл 91-летний Гарольд Пью и его 90-летняя супруга Фрэнсис отпраздновали 70-ю годовщину брака, сыграв свадьбу, о которой когда-то мечтали. Об этом сообщает телеканал WTVR.