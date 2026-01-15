В США пара сыграла свадьбу своей мечты после 70 лет брака
В американском городе Хопуэлл 91-летний Гарольд Пью и его 90-летняя супруга Фрэнсис отпраздновали 70-ю годовщину брака, сыграв свадьбу, о которой когда-то мечтали. Об этом сообщает телеканал WTVR.
Гарольд и Фрэнсис познакомились в 1950-х годах на катке. Между ними завязались отношения, и вскоре они поженились — на тот момент жениху был 21 год, а невесте 20 лет. Тогда пара ограничилась лишь официальной регистрацией, отказавшись от пышной церемонии.
Спустя 70 лет родственники и друзья супругов решили исправить это и организовали для них настоящую свадебную церемонию в церкви. Гарольд и Фрэнсис вновь обменялись клятвами любви и верности перед алтарем.
Фрэнсис призналась, что по-прежнему любит и ценит своего мужа. Отвечая на вопрос о секрете долгого и крепкого брака, супруги посоветовали выбирать «правильного человека на всю жизнь» и ставить веру на первое место.
