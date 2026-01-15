Россиян предупредили об опасности длительного нахождения елки в квартире

15 января 2026, 19:18

Специалист Гламанздин: убирать ёлку нужно через две недели после праздников

Фото: iStock/Sheviakova kateryna

Новогодняя ёлка может нести риски для здоровья, если находится в помещении слишком долго, независимо от того искусственная она или живая. Об этом предупредил доктор ветеринарных наук директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.





По его словам, живое дерево нужно убирать не позднее чем через две-три недели после праздников. Искусственную ель необходимо разобрать, очистить от пыли и убрать на хранение в закрытый контейнер.





«Живая ель со временем начинает активно высыхать и разрушаться. По мере испарения влаги хвоя осыпается, в воздух попадает большое количество микрочастиц растительного происхождения, пыли и спор плесневых грибов. Особенно быстро плесень развивается в тёплых и плохо проветриваемых помещениях», — уточнил Гламаздин в беседе с RT.