Россиян предупредили об опасности длительного нахождения елки в квартире
Специалист Гламанздин: убирать ёлку нужно через две недели после праздников
Новогодняя ёлка может нести риски для здоровья, если находится в помещении слишком долго, независимо от того искусственная она или живая. Об этом предупредил доктор ветеринарных наук директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.
По его словам, живое дерево нужно убирать не позднее чем через две-три недели после праздников. Искусственную ель необходимо разобрать, очистить от пыли и убрать на хранение в закрытый контейнер.
«Живая ель со временем начинает активно высыхать и разрушаться. По мере испарения влаги хвоя осыпается, в воздух попадает большое количество микрочастиц растительного происхождения, пыли и спор плесневых грибов. Особенно быстро плесень развивается в тёплых и плохо проветриваемых помещениях», — уточнил Гламаздин в беседе с RT.
Он добавил, что пересохшая ель становится пожароопасной.
При этом на искусственном изделии накапливаются пыль, бытовые аллергены и микроорганизмы. Пластик способен выделять летучие соединения, что создает нагрузку на дыхательную систему.