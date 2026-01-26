Работница крымского отеля выиграла три миллиона на лотерейном билете стоимостью 40 рублей
Администратор отеля Эльвина из Крыма выиграла в лотерее «Великолепная 8» более 2,8 миллиона рублей. Она выбрала пять случайных билетов в приложении «Национальная Лотерея». Об этом пишет РИА Новости.
Женщина начала играть благодаря своему брату. В тот день она не использовала никакую стратегию и просто отметила номера наугад. Теперь девушка планирует использовать выигрыш для покупки квартиры.
«Этот приз поможет осуществить нашу мечту», — поделилась она своими намерениями.
Ранее стало известно, что «Столото» составило топ самых удачливых регионов по итогам новогоднего тиража «Русского лото», в котором разыграли рекордные 4,2 млрд рублей. Лидером рейтинга стала Свердловская область.