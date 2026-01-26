Россиянам объяснили, что с февраля 2026 года изменятся правила возврата некоторых товаров

26 января 2026, 01:49

Юрист Хаминский: С 1 февраля изменятся правила возврата технически сложных товаров

Фото: iStock/west

С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила возврата технически сложных товаров ненадлежащего качества. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель «Центра правопорядка в Москве и Московской области» Александр Хаминский.





Потребители получат право требовать от продавца возмещения не только уплаченной суммы, но и разницы в цене, которая будет установлена с учётом износа и года выпуска возвращаемого товара.





«Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения», — говорится в материале.