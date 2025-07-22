Минувшей ночью в Кузбассе температура опустилась до 0 °С

22 июля 2025, 12:27

Фото: iStock/gyro

В ночь на 22 июля в некоторых городах Кемеровской области температура опустилась до 0 °С. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на кемеровский гидрометцентр.





Отмечается, что для региона июльские заморозки являются большой редкостью.





«Этой ночью заморозков не было, так как у нас почва хорошо прогрета. Самые низкие температуры были в Белове около 0 градусов, в Юрге и Тайге было по +2 °С, а в Кемерове +6 °С», — уточнили в ведомстве.

«Пик ливней, безусловно пройден! Следующие дожди ожидаются меньшей интенсивности, но метеоусловия пока будут ненастными», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.