Минувшей ночью в Кузбассе температура опустилась до 0 °С
В ночь на 22 июля в некоторых городах Кемеровской области температура опустилась до 0 °С. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на кемеровский гидрометцентр.
Отмечается, что для региона июльские заморозки являются большой редкостью.
«Этой ночью заморозков не было, так как у нас почва хорошо прогрета. Самые низкие температуры были в Белове около 0 градусов, в Юрге и Тайге было по +2 °С, а в Кемерове +6 °С», — уточнили в ведомстве.
По данным синоптиков, предстоящая ночь в Кузбассе также ожидается прохладной. Температура в некоторых районах области опустится до +2 °С. При этом уже в четверг погода начнет налаживаться, и в Кузбасс вернется летняя жара.
Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столичном регионе пик ливней остался позади. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».
«Пик ливней, безусловно пройден! Следующие дожди ожидаются меньшей интенсивности, но метеоусловия пока будут ненастными», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, в Москве и области ожидается облачная погода, а также кратковременные дожди, вероятны грозы.