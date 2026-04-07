Минюст перевёл отчётность НКО в электронный формат
Реформа, которую Минюст анонсировал в сентябре 2025 года, переводит взаимодействие некоммерческих организаций с государством в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Крайний срок для подачи отчёта — 15 апреля. Теперь для сдачи отчётности НКО используют личный кабинет на портале Минюста. Доступ открывается после подтверждения личности. На сайте разместили видеоинструкции по входу в систему, заполнению и отправке отчётов.
Особую актуальность это приобретает для Московской области: здесь зарегистрировали более 10,5 тысячи организаций. Каждая должна отчитаться по новым правилам. Компании, которые не сдали отчёты за предыдущие периоды до 1 января 2026 года, делают это строго по новой электронной форме.
Для казачьих обществ — особые сроки: отчёт за 2025 год нужно подать не позднее 1 ноября 2026 года, за 2026 год — не позднее 1 июля 2027 года. Управление Минюста по Московской области организовало специализированное рабочее место с программным обеспечением и подготовило методические материалы. Помощь можно получить по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1.
