Юрист объяснила, оплачиваются ли праздничные дни, выпавшие на отпуск

07 апреля 2026, 18:04

Юрист Ярмуш: Россиянам не оплачивают праздничные дни, выпавшие на отпуск

Работодатель не оплачивает сотруднику праздничные дни, выпавшие на отпуск. Об этом рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.





Она пояснила, что права работников на оплачиваемый отпуск защищает российский Трудовой кодекс. Это значит, что работодатель обязан оплачивать отпускные дни.





«Однако праздничные дни не являются отпускными, поэтому человек не получает за них деньги. То есть праздничные дни не оплачиваются, но отпуск продлевается», — объяснила Ярмуш в разговоре с RT.