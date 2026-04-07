Заместителем руководителя ФТС России назначен Агепсим Ашкалов
Заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России назначен Агепсим Ашкалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Назначение состоялось на основании распоряжения Правительства РФ от 7 апреля 2026 года под номером 762-р.
Агепсим Исаакович работает в таможенных органах с 1994 года. Его карьера началась с должности инспектора в Саратовской таможне. Впоследствии он занимал руководящие посты в Саратовской и Минераловодской таможнях, а также в Северо-Кавказском и Приволжском таможенных управлениях.
В апреле 2025 года Агепсим Ашкалов был назначен руководителем Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров.
