В Петербурге состоялся юбилейный Международный форум труда

07 апреля 2026, 16:04

«Мир труда 2030-2040» стал ключевой темой юбилейного Санкт-Петербургского международного форума труда. Об этом рассказал председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко.





По его словам, на сегодняшний день рынок труда активно трансформируется. Так, меняется структура профессий, растет роль технологий, возникают новые вызовы на фоне развития искусственного интеллекта.





«Для соискателей ключевым фактором трудоустройства все чаще становится соответствие их компетенций актуальным запросам рынка. Критически важной становится готовность учиться и осваивать новое. Не менее значима цифровая грамотность», — рассказал Пониделко «Петербургскому дневнику».