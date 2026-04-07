В Петербурге состоялся юбилейный Международный форум труда
«Мир труда 2030-2040» стал ключевой темой юбилейного Санкт-Петербургского международного форума труда. Об этом рассказал председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко.
По его словам, на сегодняшний день рынок труда активно трансформируется. Так, меняется структура профессий, растет роль технологий, возникают новые вызовы на фоне развития искусственного интеллекта.
«Для соискателей ключевым фактором трудоустройства все чаще становится соответствие их компетенций актуальным запросам рынка. Критически важной становится готовность учиться и осваивать новое. Не менее значима цифровая грамотность», — рассказал Пониделко «Петербургскому дневнику».
Он уточнил, что такие навыки можно получить при поддержке службы занятости. При этом интерес граждан стабильно растет к бесплатному обучению, поэтому в городе активно расширяют эти возможности.
Пониделко добавил, что главной целью форума являются не просто дискуссии, а возможность дать участникам практический опыт. В этой связи в программу входят интерактивные площадки, где люди могут решить реальные бизнес-задачи, ознакомиться с инструментами повышения эффективности и протестировать их на практике.