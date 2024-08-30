Минюст пополнил реестр иноагентов

Фото: istockphoto/vladj55
Список иноагентов пополнили юрист Елена Лукьянова* и журналистка Галина Тимченко*, сообщается на сайте Минюста.
Уточняется, что Лукьянова выступала против СВО на Украине, взаимодействовала с организациями, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.
В Минюсте добавили, что Тимченко — соучредитель интернет-источника, признанного иноагентом на территории РФ, и проживает за пределами страны, как и Лукьянова.
Читайте также:
Депутат Бессараб объяснила избыточность включения 1 сентября в число праздников
Школьники начнут учить историю по новым учебникам в 2025 году — Кравцов
Размещённым в Подмосковье ребятам из Курской области подарили школьные наборы
*Признаны иноагентами в РФ
«Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике…» — говорится в публикации.
В Минюсте добавили, что Тимченко — соучредитель интернет-источника, признанного иноагентом на территории РФ, и проживает за пределами страны, как и Лукьянова.
Читайте также:
Депутат Бессараб объяснила избыточность включения 1 сентября в число праздников
Школьники начнут учить историю по новым учебникам в 2025 году — Кравцов
Размещённым в Подмосковье ребятам из Курской области подарили школьные наборы
*Признаны иноагентами в РФ
Никита Кротов