Школьники начнут учить историю по новым учебникам в 2025 году — Кравцов

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Учеба по новым единым учебникам истории начнется в сентябре 2025 года, в федеральный перечень их планируется включить в конце текущего года, рассказал журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«…И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить. И уже с 1 сентября 2025 года по ним начать обучать школьников», — сказал министр на пресс-конференции.Ранее сообщалось, что детям из Курской области, размещенным в Подмосковье, подарили школьные наборы. Как уточнили в пресс-службе МО, средства были выделены информагентством «Интерфакс».
Сейчас в Подмосковье более 600 детей, которых подготовят к новому учебному году.
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Никита Кротов