Минюст признал иноагентом ещё одного покинувшего Россию актёра

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Министерство юстиции РФ дополнило реестр иностранных агентов актёром Анатолием Белым* (Анатолием Вайсманом*) и ещё четырьмя лицами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что актёр Белый* открыто выступал против проведения спецоперации на Украине, распространял ложную информацию о деятельности российских властей и участвовал в мероприятиях по сбору денег на нужды украинской армии.
В реестре также числится журналист Андрей Затирко*, выступавший против проведения спецоперации и занимавшийся созданием и распространением материалов для иноагентов.
Также указан правозащитник, журналист и главный редактор интернет-издания «Кавказский узел»* Григорий Шведов*, который распространял фейковую информацию о решениях, принимаемых российскими властями. По сообщениям ведомства, он получал финансирование из-за рубежа.
Хельга Пирогова* внесена в реестр за распространение недостоверной информации о политике российских властей, а также за критику проведения спецоперации на Украине.
Последним лицом, признанным иноагентом 15 декабря стал Денис Соколов*, который публично поддерживал Вооружённые силы Украины и призывал к действиям, создающим угрозу для территориальной целостности России.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
В реестре также числится журналист Андрей Затирко*, выступавший против проведения спецоперации и занимавшийся созданием и распространением материалов для иноагентов.
Хельга Пирогова* внесена в реестр за распространение недостоверной информации о политике российских властей, а также за критику проведения спецоперации на Украине.
Последним лицом, признанным иноагентом 15 декабря стал Денис Соколов*, который публично поддерживал Вооружённые силы Украины и призывал к действиям, создающим угрозу для территориальной целостности России.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова