Минюст РФ признал иноагентами Герасименко*, Ежова*, Вайпана*, Трошина* и Уткина*

Фото: сайт Минюста РФ
Минюст РФ признал иностранными агентами журналистов Олесю Герасименко* и Сергея Ежова*, а также Григория Вайпана*, Сергея Трошина* и Федора Уткина*, заявляется в сообщении ведомства.
Вместе с тем, согласно сообщению Минюста, из списка иноагентов исключили городскую общественную организацию «Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал», а также союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека». Причиной исключения из реестра стала ликвидация организаций.
Ранее иностранным агентом признали бывшего вокалиста панк-рок группы «Тараканы» Дмитрия Спирина*. Как сообщал Минюст РФ, тот выступал против СВО на Украине, распространял ложь для формирования негативного образа РФ и ее вооруженных сил, а также давал интервью иногентам и создавал для них контент.
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*признан в РФ иностранным агентом
Данил Пономарев