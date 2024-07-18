Минюст пополнил список иноагентов

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
В реестр иноагентов внесены издание The Moscow Times* и Фонд Карнеги за Международный Мир*. Об этом сообщил Минюст.
«The Moscow Times* ("Москоу Таймс") (Королевство Нидерландов)… Carnegie Endowment for International Peace* («Фонд Карнеги за Международный Мир») (США)», — указано в перечне.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск признанную иноагентом журналистку Светлану Прокопьеву*. На сайте ведомства сказано, что женщину ищут по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно.
Известно лишь, что она проживает за границей, признана виновной за оправдание терроризма и дискредитацию ВС РФ. Прокопьевой назначали несколько штрафов на внушительные суммы.
*Признаны иноагентами в РФ
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Никита Кротов