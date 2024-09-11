Минюст просить лишить статуса крымских нотариусов с паспортами Украины

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Минюст России просит лишить статуса 22 нотариуса в Крыму из-за наличия второго гражданства Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства 11 сентября.
Минюст ссылается на закон о нотариате, по которому подданные и граждане других государств не могут быть нотариусами в России.
Второе гражданство нашли у 23 нотариусов Республики Крым, 22 из них остаются действующими. С 2014 по 2020 год эти нотариусы пересекли границу России по украинским паспортам – что подтверждает наличие второго гражданства.
Минюст просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать, когда крымская палата обратиться в суд.
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«Указанное ограничение направлено на обеспечение независимости, объективности и беспристрастности нотариуса при реализации им установленных законом полномочий», – сообщает Минюст.
Второе гражданство нашли у 23 нотариусов Республики Крым, 22 из них остаются действующими. С 2014 по 2020 год эти нотариусы пересекли границу России по украинским паспортам – что подтверждает наличие второго гражданства.
Минюст просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать, когда крымская палата обратиться в суд.
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Лия Мурадьян