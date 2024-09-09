Фото: istockphoto/vgen_Prozhyrko
Нардеп республиканского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что на Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников 7 классов без Крыма на карте страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Народный депутат отметил, что после этого автор учебника извинилась. Она также предложила ученикам выделить 15 минут на уроке, чтобы самостоятельно нарисовать Крым на карте.
Ранее сообщалось, что Украина ещё в 2016 году обозначала в школьных учебниках Курскую область и некоторые другие российские регионы как свою территорию. Таким образом, учащиеся занимались по несуществующим в реальности картам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Ранее сообщалось, что Украина ещё в 2016 году обозначала в школьных учебниках Курскую область и некоторые другие российские регионы как свою территорию. Таким образом, учащиеся занимались по несуществующим в реальности картам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Школьники начнут учить историю по новым учебникам в 2025 году — Кравцов
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Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Дарья Осипова