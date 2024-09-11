Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что стороны украинского конфликта смогут договориться, однако призвал вернуть Крым Украине. Об этом он сказал в видеообращении к участникам открывающегося в Киеве саммита так называемой Крымской платформы.
«Мы искренне надеемся, что война завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — заявил Эрдоган.
При этом он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и считает необходимым вернуть ей Крым в рамках требования международного права.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдёт 23-24 октября.
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Элина Позднякова