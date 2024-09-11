Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что стороны украинского конфликта смогут договориться, однако призвал вернуть Крым Украине. Об этом он сказал в видеообращении к участникам открывающегося в Киеве саммита так называемой Крымской платформы.