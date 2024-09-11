МО РФ: ВС России сорвали попытку Киева захватить в Черноморье установку «Крым-2»

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2», доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force.
«В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военных», — пояснили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны резюмировали, что шесть катеров Украины скрылись, даже не попытавшись эвакуировать своих раненных боевиков.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Украинские неонацисты пытаются атаковать регионы РФ.
Читайте также:
В Тульской области нашли огромную воронку после сообщений о ракетной атаке ВСУ
В РФ оценили защищенность территории страны от ракет США ATACMS
Морпехи ликвидировали группу мотопехоты боевиков ВСУ в Курской области
Никита Кротов