Минюст расширил реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов. Обновленная информация опубликована на сайте ведомства.
Согласно сообщению Минюста, иноагентом признали блогершу и журналистку Нино Росебашвили*. Как оказалось, она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и выступала против проведения специальной военной операции на Украине. Также отмечается, что Росебашвили* принимала участие в создании и распространении материалов, подготовленных иностранными агентами и организациями, признанными нежелательными в России. Журналистка проживает за пределами РФ.
Кроме того, в обновленный перечень иностранных агентов внесли журналистку Ирину Кузьмичеву*, историка Дмитрия Чернышевского*, востоковеда Руслана Сулейманова*, а также проекты «Сердитая Чувашия»* и «Усть-Кут»*.
Читайте также: